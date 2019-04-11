Переворот спустя 30 лет: президент Судана находится под домашним арестом

Президент Судана Омар аль-Башир и члены его окружения находятся под домашним арестом. Об этом сообщил бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди телеканалу "Аль-Хадас".

Утром стало известно, что в Судане произошел государственный переворот, а президент страны ушел в отставку. Глава оппозиционной суданской партии "Конгресс" Омер эд-Дигайр в своем аккаунте в Twitter призвал суданцев продолжать забастовки и отвергать какие-либо изменения, не соответствующие их требованиям.

В ближайшее время суданские военные намерены объявить о создании нового органа руководства страны, который возглавит армия. Об этом ранее сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в армии. Телеканалы в Судане в ближайшее время будут транслировать брифинг представителей министерства обороны по ситуации в стране.

Известно, что также задержаны экс-министр обороны страны и ряд других чиновников. В связи с сложившейся ситуацией в Судане закрыт аэропорт Хартума. Толпы людей стекаются к зданию генштаба.