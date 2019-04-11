Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

Многие неразрывно связывают и даже иногда путают братьев Андрея и Алексея Чадовых – и правы в этом. В "Судьбе человека" Андрей признается, что они с братом хоть и разные, как небо и земля, и конкурируют друг с другом, и иногда влюбляются в одних и тех же женщин, но по жизни идут "не разлей вода".

Их отца не стало, когда произошел трагический случай на стройке, где он подрабатывал. Отца братьям-погодкам заменил дедушка, мама была все время на работе.

А когда Чадовым было 9-10 лет, они попали в детскую студию, которая затем стала детским театром классической драмы. Правда, говорит Андрей, об актерской профессии тогда не думалось – слишком это было далеко.

Но в Москву – поступать в театральный – они с братом после школы все-таки поехали. Правда, попали в разные вузы: Алексей — в Щепкинское училище, а Андрей – в Щукинское. Андрей не представлял, как учиться без брата, и уже вскоре смог перейти в его училище.

В беседе с Борисом Корчевниковым Андрей вспоминает и лихие 1990-е, когда повидали машины с убитыми людьми, и больницы после драк в школе, и как однажды, в 1996-м, он едва не погиб.

Тогда в лагере на Черном море лодку со школьниками стало сносить в море во время восьмибалльного шторма.

Кто спас тогда школьников, в числе которых был и Андрей Чадов? Как они с братом выясняют отношения, если влюбляются в одну и ту же женщину? Бывали ли между ними из-за этого крупные ссоры? Почему Андрей долгое время был одинок? Почему не сложились его отношения со Светланой Светиковой?

Как он почувствовал "своего человека" в Анастасии Виноградовой, и действительно ли ведущая Юлия Барановская спасла ему жизнь? Об этом Андрей Чадов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".