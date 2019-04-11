Дело Кокорина и Мамаева: суд эвакуирован во время выступления потерпевшего

Пресненский суд столицы, где рассматривается дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, в срочном порядке эвакуирован из-за угрозы взрыва. В помещении суда обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

В четверг суд заслушивал Виталия Соловчука — водителя избитого подсудимыми. Соловчук рассказал подробности произошедшего с ним. Однако заседание пришлось в срочном порядке прервать. Как сообщает "Спорт-Экспресс", в здании суда обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Из соображений безопасности все, кто находился в здании, были эвакуированы.

Пресненский суд рассматривает дело нападающего "Зенита" Александра Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Им предъявлено обвинение в избиении водителя Виталия Соловчука и чиновника министерства торговли Дениса Пака. В четверг суд заслушивал показания потерпевшего Соловчука.