Спасатели эвакуировали раненого рыбака в Охотском море

В Охотском море провели спасательную операцию. Сотрудники МЧС эвакуировали раненого рыбака с промыслового судна "Капитан Фалеев". Он серьезно повредил руку. Корабль в тот момент находится в 200 километрах от Магадана, но из-за льдов своим ходом добраться не мог. Пришлось звать на помощь, сообщает ГТРК "Магадан".

Спасатели быстро обнаружили рыбацкое судно и забрали раненого с помощью специальной люльки. Операция прошла в течение нескольких минут. Уже на борту вертолета Алексей Карташев рассказал, что с ним случилось. "Это произошло во время заводки груза. Шпиль заработал сразу на второй скорости. Мою перчатку зажевало вместе с большим пальцем", — рассказал пострадавший рыбак.

Корабль "Капитан Фалеев" был окружен льдом. Такие ледяные поля пока сохраняются во всех бухтах Магадана, поэтому команде спасателей часто приходится летать в открытое море. "Буквально за один день эвакуировали двух больных рыбаков. А в этом случае человек был травмирован, такое происходит гораздо реже", — прокомментировал руководитель филиала ДВРПСО МЧС России в Магадане Павел Клочков.

Из-за чего произошло ЧП на борту "Капитана Фалеева", нарушения правил безопасности или поломки механизма, выяснит транспортная прокуратура. Алексей Карташев в команду вернется, скорее всего, не скоро. Сейчас он находится в областной больнице Магадана. Здесь он проведет несколько дней, после чего долечиваться будет уже дома.