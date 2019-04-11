Скотленд-Ярд: Ассанж арестован по запросу об экстрадиции в США

Скотленд-Ярд официально заявил, что Джулиан Ассанж арестован в лондонском посольстве Эквадора в связи с запросом США об экстрадиции. Основатель WikiLeaks предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в кратчайшие сроки, сообщает полиция.

Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон также подтвердила эту информацию: "Ордер США был выдан в декабре 2017 года за преступный сговор с Челси Мэннинг в начале 2010 года".

WikiLeaks также полагает, что взятие под стражу основателя ресурса связано не с обвинениями в изнасиловании в Швеции, а с запросом на экстрадию в США.

Организация также обратилась в своем Twitter с призывом о сборе средств в фонд помощи Ассанжу. Собранные деньги пойдут на оплату услуг адвокатов для Ассанжа и людей, предоставляющих конфиденциальные данные для публикации.

В свою очередь, мать Ассанжа Кристин Ассанж сообщила, что уже беседовала с одним из адвокатов своего сына. "Джулиан, по всей видимости, предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов", — написала она в своем Twitter, призвав читателей сосредоточиться на том, чтобы "остановить экстрадицию в США".

Между тем, шведская прокуратура рассматривает возможность возобновления расследования в отношении Ассанжа по обвинению в изнасиловании.

Джулиан Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля после того, как власти Эквадора, на территории посольства он укрывался, отказали ему в убежище.

Военнослужащий армии США Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннинг, имевший доступ к секретным документам, передал WikiLeaks видео ударов США с воздуха по мирным иракцам, досье на заключенных Гуантанамо и 250 тысяч документов Госдепа США. В 2013 году Мэннинг приговорен к 35 годам заключения. Барак Обама смягчил этот приговор, и Мэннинг вышел на свободу в 2017 году, отсидев всего 7 лет.