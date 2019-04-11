Российские фигуристы отступили на третье место на командном чемпионате мира

В японской Фукуоке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. После трех видов короткой программы сборная России занимает третье место после команд США и Японии.

После двух видов – спортивных танцев и женского одиночного катания сборная России делила первое место с командой Японии. Андрей Лазуткин с результатом 88,96 стал пятым в короткой программе у мужчин. Александр Самарин и вовсе выступил неудачно – допустил два падения и с результатом 71,84 балла занял последнее, 12-е место.

Лучшими были американцы Нэйтен Чен и Винсент Чжоу, чьи выступления были оценены в 101,95 и 100,51. Третий результат у японца Сомы Уно — 92,78. Еще один японец Кейдзи Танака оказался четвертым — 89,05.

После трех видов программы лидирует сборная США, набравшая 50 очков. 48 очков у сборной Японии, у российской команды 38 очков и третье место.