Песков: часть элементов С-400 может производиться в Турции

Некоторые детали для зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" могут производить в Турции. Но речи о сборке крупных узлов не идет, все-таки эта новая техника, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

8 апреля в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом. После них российский лидер анонсировал совместные с Турцией проекты в области военно-технического сотрудничества. Две страны даже могут начать совместные разработки нового вооружения, добавил Путин.

Турция объявила о покупке российских С-400 "Триумф" в конце 2017 года. Позднее в СМИ появилась информация, что первую партию зенитных ракетных комплексов для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. В июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику. Он приобрел два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.