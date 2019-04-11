Лезгинка с сальто: гость на свадьбе едва не раздавил ребенка во время танца

Свадебная церемония закончилась для юной гостьи в больнице, куда она попала с серьезной травмой головы. Виновником ЧП оказался раздухарившийся мужчина, решивший поразить собравшихся акробатической лезгинкой. Очевидец снял на видео неудачное сальто в его исполнении.

Ролик получил вирусную популярность, но точное место, где произошли описанные события, остается неизвестным. Тем не менее, прокурор Чечни уже назначил доследственную проверку, взяв ситуацию на контроль. Со стороны дагестанских коллег реакции пока не последовало, хотя многие пользователи склоняются к тому, что дело было в Махачкале.

На кадрах видно, как джигит делает сальто назад во время исполнения лезгинки и фактически приземляется на восьмилетнюю девочку. Ребенок потерял сознание, с травмой головы его доставили в больницу.