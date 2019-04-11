Александр Шешель: Крым — это часть России

Сербский депутат в ПАСЕ Александр Шешель в прямом эфире программы "60 минут" заявил, что "Совет Европы должен уважать территориальную целостность России, в состав которой входят Крым и Севастополь. Демократический референдум в Крыму 16 марта 2014 года подтвердил это".

Шешель отметил, что большинство делегатов ПАСЕ изменили свое мнение по России: они уверены, что российская делегация должна быть здесь.

"Россия самая большая страна в ПАСЕ, которая платила большие деньги. И сейчас им очень нужна российская контрибуция". Кроме того, сербский представитель подчеркнул, что антироссийское поведение украинских делегатов раздражает очень многих представителей европейских стран.

10 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, которая содержит призыв к России сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Российская позиция состоит в том, что возвращение нашей делегации в ПАСЕ возможно только при условии, если из регламента ПАСЕ будет исключена дискриминационная норма о лишении полномочий национальных делегаций.

10 апреля 2014 года в ПАСЕ лишили делегацию из России права голоса в связи с воссоединением России с Крымом. Также российским делегатам было временно запрещено занимать руководящие должности в ПАСЕ и участвовать в миссиях наблюдателей.

В 2015 и 2016 годах Ассамблея отказалась восстановить полномочия РФ в организации. После этого делегация из России больше не получала аккредитацию в ПАСЕ, а выплаты в бюджет организации были заморожены.