РФС создал юношескую футбольную лигу

В России будет создана юношеская футбольная лига, в которой будут играть команды, составленные из игроков в возрасте до 17 лет. Это решение было принято на прошедшем в Москве заседании исполкома РФС.

Одним из главных решение стало создание лиги, которая будет проводить матчи в круговом формате. В первом турнире примут участие 12 команд. В их числе как клубы РПЛ, так и школы, не представленные в элите российского футбола.

"Мы создали турнир для 16-17 летних ребят, в котором бы они имели постоянную соревновательную практику. Формат молодежных команд не всегда эффективен, потому что в молодежных командах играют и более возрастные футболист", — прокомментировал решение президент РФС Александр Дюков.

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола. Он заменил на этом посту депутата Игоря Лебедева.