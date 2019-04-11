Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 апреля 201914:59

"Сармат" вышел на финишную прямую

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" находится на финальном этапе испытаний. Кроме того, лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковая система "Кинжал" уже поставлены на боевое дежурство, заявил Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами, посвященной присвоению им новых званий.

Также президент добавил, что планирующий боевой ядерный блок "Авангард" должен серьезно повысить боеспособность российских Ракетных войск стратегического назначения, пишет агентство ТАСС.

Комплекс "Сармат" сменит в РВСН тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода". Основная особенность нового оружия – практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и через Южный полюс.

Сейчас

15:17

Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров

15:16

В Вестминстерский суд Лондона привезли мужчину, лицо которого скрыто капюшоном

14:12

Скотленд-Ярд: Ассанж арестован по запросу об экстрадиции в США

13:35

Дело Кокорина и Мамаева: суд эвакуирован во время выступления потерпевшего

13:02

Кремль высказался о перевороте в Судане

12:39

Лондонская полиция арестовала Джулиана Ассанжа

12:28

Закон о надежном Рунете прошел основное чтение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скотленд-Ярд: Ассанж арестован по запросу об экстрадиции в США

Скотленд-Ярд: Ассанж арестован по запросу об экстрадиции в США

31 минута назад
Переворот в Судане: политзаключенные на свободе, профсоюзы требуют поделиться властью

Переворот в Судане: политзаключенные на свободе, профсоюзы требуют поделиться властью

1 час назад
Госдума одобрила поправки о "суверенном рунете" во втором чтении

Госдума одобрила поправки о "суверенном рунете" во втором чтении

1 час назад
Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется

Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется

5 часов назад
Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

58 минут назад

Трансляции

Прямой эфир. Россия 24

Брифинг Марии Захаровой
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

2 часа назад
Кремль высказался о перевороте в Судане

Кремль высказался о перевороте в Судане

2 часа назад
Ребенок на заказ: в Греции родился малыш от трех родителей

Ребенок на заказ: в Греции родился малыш от трех родителей

3 часа назад
Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

3 часа назад
Пигмалион по-турецки: троих мужчин задержали за "приставания" к манекену

Пигмалион по-турецки: троих мужчин задержали за "приставания" к манекену

3 часа назад
Бывший главный пилот "Аэрофлота" оштрафован на 250 тысяч за попытку подкупа медкомиссии

Бывший главный пилот "Аэрофлота" оштрафован на 250 тысяч за попытку подкупа медкомиссии

3 часа назад
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

8 минут назад
Дерзкое ограбление банка на большом экране: "Миллиарду" сулят прокатное будущее

Дерзкое ограбление банка на большом экране: "Миллиарду" сулят прокатное будущее

18 часов назад
648
Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

21 час назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Модель из России сыграла главную роль в Голливуде

Модель из России сыграла главную роль в Голливуде

34 минуты назад
Лезгинка с сальто: гость на свадьбе едва не раздавил ребенка во время танца

Лезгинка с сальто: гость на свадьбе едва не раздавил ребенка во время танца

39 минут назад
Песков: часть элементов С-400 может производиться в Турции

Песков: часть элементов С-400 может производиться в Турции

47 минут назад
"Сейчас бью морду": угрозы пьяного врача скорой помощи попали на видео

"Сейчас бью морду": угрозы пьяного врача скорой помощи попали на видео

1 час назад
Японские военные извинились за потерянный боевой самолет

Японские военные извинились за потерянный боевой самолет

1 час назад
Ультрафиолет не помеха: на ближайших землеподобных планетах может быть жизнь

Ультрафиолет не помеха: на ближайших землеподобных планетах может быть жизнь

1 час назад
Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

1 час назад
Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

2 часа назад
Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

2 часа назад
Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

2 часа назад
В Орле парень лез в окно к девушке, сорвался с 8 этажа и выжил

В Орле парень лез в окно к девушке, сорвался с 8 этажа и выжил

2 часа назад
Краснодарские мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей

Краснодарские мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей

2 часа назад
Дети из новосибирского поселка вынуждены идти в школу по трубам теплотрассы

Дети из новосибирского поселка вынуждены идти в школу по трубам теплотрассы

3 часа назад
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

3 часа назад
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!

Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!

3 часа назад
Робот Федор, звезда и лунный грунт: что можно увидеть в павильоне "Космос"

Робот Федор, звезда и лунный грунт: что можно увидеть в павильоне "Космос"

3 часа назад
Ульяновские спасатели освободили застрявшего в вентиляции котенка. Видео

Ульяновские спасатели освободили застрявшего в вентиляции котенка. Видео

3 часа назад
Конор Макгрегор рассказал, что получил травму незадолго до боя с Хабибом

Конор Макгрегор рассказал, что получил травму незадолго до боя с Хабибом

3 часа назад
DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка

DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка

4 часа назад
Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

4 часа назад
В Саратове теплотрассу починили старыми джинсами

В Саратове теплотрассу починили старыми джинсами

4 часа назад
Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

4 часа назад
По фактам обстрелов в Донбассе СК возбудил три уголовных дела

По фактам обстрелов в Донбассе СК возбудил три уголовных дела

4 часа назад
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

5 часов назад
Вести.net: "Лаборатория Касперского" обнаружила хакерский супермаркет

Вести.net: "Лаборатория Касперского" обнаружила хакерский супермаркет

5 часов назад
"Аэрофлот" ждет непогоды и отменяет рейсы

"Аэрофлот" ждет непогоды и отменяет рейсы

6 часов назад
Месси повредил нос в Манчестере

Месси повредил нос в Манчестере

6 часов назад
Парламентские выборы в Индии стали самыми дорогими в мире

Парламентские выборы в Индии стали самыми дорогими в мире

8 часов назад
"Еще есть время прекратить огонь": генсек ООН призвал к политическому диалогу в Ливии

"Еще есть время прекратить огонь": генсек ООН призвал к политическому диалогу в Ливии

8 часов назад
Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран

Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран

8 часов назад
"Адмирал Григорович" провел специальные учения в акватории Черного моря

"Адмирал Григорович" провел специальные учения в акватории Черного моря

9 часов назад
Тереза Мэй надеется, что Великобритания выйдет из Евросоюза как можно быстрее

Тереза Мэй надеется, что Великобритания выйдет из Евросоюза как можно быстрее

10 часов назад
Биньямин Нетаньяху возглавит правительство Израиля в пятый раз

Биньямин Нетаньяху возглавит правительство Израиля в пятый раз

14 часов назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

10.04.2019 13:58
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06