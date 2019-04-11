Взрывчатки в Пресненском суде не обнаружено

В здание Пресненского суда не обнаружены ни взрывчатка, ни взрывное устройство. Ранее все участники процесса по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Во время выступления потерпевшего – водителя Виталия Соловчука поступил сигнал о том, что здание Пресненского суда заминировано. В целях безопасности все участники процесса, включая обвиняемых были эвакуированы.

Прибывшие на место происшествия полицейские со специально обученными собаками не нашли ни взрывчатки, ни взрывного устройства. В ближайшее время заседание суда будет продолжено.