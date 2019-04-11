Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями некоторые действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров. Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства поручил кабинету министров Белоруссии разобраться в ситуации и доложить ему о результатах на следующей неделе, сообщает телеканал "Россия 24".

"Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников, — заявил Александр Лукашенко. — Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую".

Недовольство главы белорусского государства вызвало то, что Россельхознадзор закрывает доступ белорусским предприятиям на рынок: то морковь, то салат, то огурцы не понравились.

"То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда, каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", — отметил Лукашенко.

С 12 апреля 2019 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии. Причина в том, что в Россию из Белоруссии продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами. Кроме того, Россельхознадзор не исключил введения запрета на ввоз в Россию белорусских шампиньонов и клубники.

Кремль не согласен с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, назвавшим "санкциями" закрытие российского рынка для нескольких товаров из Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе, но работа продолжается. Кроме того, Песков подчеркнул: Россия по-прежнему привержена Союзному государству.

Москва выступает за спокойный тон переговоров, добавил Песков, но понимает эмоции Лукашенко, исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера российско-белорусского двусторонних отношений.

"Никакие санкции Россия не вводит, — заверил Песков Лукашенко. — Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям. В то же время остается на повестке дня ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросы существенные. Мы не можем согласиться в том, что это все можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук".