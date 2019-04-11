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11 апреля 201915:49

Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9-миллиардных долгов за газ

фото EPA

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного о списании долгов за газ с населения в размере 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на источник в правительстве Чеченской Республики. Долг формировался на протяжении почти 9 лет – с начала 2007 до сентября 2015 года.

При этом Верховный суд обязал поставщика газа провести бухгалтерский учет и отчетности. Работа по урегулированию большой задолженности будет продолжена. Также планируется уточнить объем необоснованно начисленных долгов.

В январе этого года Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ. Такое решение было принято по требованию прокуратуры. Там посчитали, что обязательства по оплате задолженности создавали напряженную ситуацию в обществе. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в свою очередь подала апелляционную жалобу на это решение.

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