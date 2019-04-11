Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в "Вегасе"

Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ. В ближайшее время нападающий сборной России подпишет контракт с клубом "Вегас Голден Найтс".

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Гусев уже покинул СКА и намерен расторгнуть контракт. В следующем сезоне Никита будет играть за "золотых рыцарей" из Вегаса. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий набрал в матчах за СКА 82 очка (17+65) в регулярном чемпионате и 19 (9+10) в матчах Кубка Гагарина.

Никита Гусев – воспитанник ЦСКА, отыгравший два года за родной клуб. Затем он выступал за "Югру" из Ханты-Мансийска, а с 2014 по сегодняшний день был игроком СКА, в составе которого он выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. В 2018 он стал победителем олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.