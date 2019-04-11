Цинизм за гранью: ролик о сбитом грузовиком Зеленском расценили как угрозу убийством

За десять дней до второго тура выборов президента Украины сторонники действующего главы государства Петра Порошенко сразу по нескольким направлениям пытаются подмочить репутацию его основного конкурента Владимира Зеленского.

Как пишет украинский портал "Вести", штаб Порошенко для очернения кандидатуры соперника нанял израильского специалиста по черному пиару Моше Клюгхафта.

Репутацию Зеленского пытаются подмочить, используя тезисы: "Зеленский – наркоман", "Оппонент Порошенко – не Зеленский, а Путин", "Зеленского пиарят на российских каналах" (этот тезис – продолжение линии, что Порошенко противостоит не Зеленскому, а самому Путину).

Не гнушаются помощники Порошенко в этой предвыборной кампании и роликами "за гранью". Так, например, в Сети появилось видео, как Владимира Зеленского сбивает грузовик. В ролике намек на один из тезисов — будто Зеленский "наркоман".



Впрочем, такие методы борьбы с соперником на пост президента Украины осудили (охарактеризовав, как верх цинизма) не только пользователи соцсетей.

Политологи отмечают, что команда Порошенко явно промахнулась с этим чернушным роликом, который можно расценивать как угрозу убийством кандидата в президенты Украины.

Так, политолог Вадим Карасев отметил, что с этической стороны этот ролик — "заплыв за красные буйки, за гранью добра и зла".

"Теперь колеблющиеся избиратели вряд ли массово побегут голосовать за Порошенко", — считает политолог.

При этом в штабе Зеленского сообщили, что после этого ролика задумались об усилении охраны своего кандидата, а в МВД Украины по факту его появления открыто уголовное производство.

Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата в президенты, отмечается в соцсетях полицейского ведомства Украины.