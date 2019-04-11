МВД Эквадора: Ассанж вмешивался во внутренние дела страны

WikiLeaks и ее основатель Джулиан Ассанж вмешивались во внутренние дела Эквадора. Об этом заявила министр внутренних дел южноамериканской республики Мария Паула Ромо, передает ТАСС.

По словам министра, в Эквадоре уже несколько лет живет один из ключевых членов организации WikiLeaks. Он входит в близкое окружение Ассанжа, и есть достаточные свидетельства его попыток дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы навредить правительству.

Эквадорские власти считают, что Ассанж взаимодействовал с российскими хакерами, проживающими в их стране. Мария Паула Ромо заявила, что есть информация о личностях и местонахождении этих людей. В ближайшее время она будет передана прокуратуре.

"Мы не позволим превратить Эквадор в центр цифрового пиратства", — заявила министр.

Ассанж арестован лондонской полицией. С 2012 года он находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, там ему было предоставлено убежище.