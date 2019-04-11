Многодетная мать прокатилась по Челнам за рулем машины с младенцем на руках
Мать четверых детей из Набережных Челнов выбрала необычный способ рассказать о своей любви к новорожденному сыну — сняла видео за рулем автомобиля, в то время как малыш находился у нее на руках. Как оказалось, 28-летняя Агина порой уступает баранку своим отпрыскам.
"Не хочу расставаться с тобой ни на секунду", — так объяснила свой поступок многодетная мать.
На кадрах видно, как женщина управляет автомобилем, удерживая на руках новорожденного сына. На водителя обрушился шквал критики, многие посоветовали ей приобрести автокресло, дабы сохранить жизнь младенцу в случае аварии.
"Вам закон не писан? Подвергаете опасности себя, ребёнка и других участников движения на дороге. Неужели нельзя записать такое видео дома, а не на дороге?" — недоумевают местные жители.
Агина не стеснялась в выражениях, отстаивая свою позицию, тем паче к тому моменту пользователи проинспектировали ее записи и обнаружили кадры много численных нарушений. Причем речь идет не только о превышении скорости, но и о передаче управления старшему сыну, которому нет и семи лет. Судя по видео, он не впервые оказывается за рулем, поэтому чувствует себя уверенно.
Записями уже заинтересовались в региональном управлении ГИБДД — многодетной матери может грозить лишение прав и крупный штраф.
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