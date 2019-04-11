Гендиректор Xiaomi пожертвует миллиард долларов на благотворительность

Руководство китайской компании Xiaomi выплатила своему гендиректору Лэй Цзюню премию в размере 962 миллионов долларов. Таким образом начальство отблагодарила руководителя за лояльность фирме, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Представители Xiaomi передали Цзюню 636,6 миллиона акций компании. В годовом отчете фирмы за 2018 год подтверждается эта оплата.

Лей пообещал перевести выплаченную ему огромную сумму на благотворительность, как только из компенсационного пакета налоги вычтут.

По итогам 2018 года чистая прибыль Xiaomi составила 1,3 миллиарда долларов.