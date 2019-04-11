11 апреля 201916:47
Гендиректор Xiaomi пожертвует миллиард долларов на благотворительность
Руководство китайской компании Xiaomi выплатила своему гендиректору Лэй Цзюню премию в размере 962 миллионов долларов. Таким образом начальство отблагодарила руководителя за лояльность фирме, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Представители Xiaomi передали Цзюню 636,6 миллиона акций компании. В годовом отчете фирмы за 2018 год подтверждается эта оплата.
Лей пообещал перевести выплаченную ему огромную сумму на благотворительность, как только из компенсационного пакета налоги вычтут.
По итогам 2018 года чистая прибыль Xiaomi составила 1,3 миллиарда долларов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
- Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу
- Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров
- Калви посадили под домашний арест на три дня
- Намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни
- Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!
- "Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
В Дмитрове "забыли" про часть дольщиков и заселили в квартиру других людей
- Суд оценил прыжок с эвакуатора в 1,5 года лишения прав
- Инсульт у ребенка: в Морозовской больнице научились спасать даже малышей
- Капотню ждет масштабное благоустройство
- В столице отреставрировали знаменитый дом с рыцарями
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?
Сегодня
Дело бухгалтера "Седьмой студии" вернули в прокуратуру
36 минут назад
Суд над Ассанжем продолжится 2 мая
23 минуты назад
Калви посадили под домашний арест на три дня
1 час назад
Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре
6 часов назад
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание
08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир
05.04.2019 16:56
Тысячи сотрудников Amazon прослушивают записи с "умных" колонок
33 минуты назад
Русские "партизаны" хотят засудить Джереми Кларксона
3 часа назад
Взрывчатки в Пресненском суде не обнаружено
3 часа назад
Модель из России сыграла главную роль в Голливуде
3 часа назад
Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм
4 часа назад
Названы российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max
5 часов назад
Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте
5 часов назад
DJ Smash стал совладельцем Черемушкинского рынка
7 часов назад
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
8 часов назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"
10.04.2019 13:58
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева
09.04.2019 15:39