"Вашингтон" вызвал на плей-офф вратаря Самсонова

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" вызвал для защиты титула вратаря Илью Самсонова. Большую часть сезона 22-летний голкипер провел в клубе АХЛ "Херши Беарс".

В матчах регулярного чемпионата АХЛ Илья сыграл в 36 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Россиянин станет третьим вратарем "Кэпиталз" в матчах плей-офф после канадца Брендона Холтби и американца Феникса Колли.

"Вашингтон Кэпиталз" начинает плей-офф Кубка Стэнли серией с "Каролиной Хэррикейнз". Первый матч пройдет в ночь с четверга на пятницу в Вашингтоне.