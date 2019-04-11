Дело бухгалтера "Седьмой студии" вернули в прокуратуру

В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы. Судья Татьяна Изотова подчеркнула, что суд не может вынести приговор, поскольку обвинительное заключение не содержит конкретики в отношении Масляевой. Кроме того, Масляевой не известно, кто совершил хищение денег.

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена экс-бухгалтеру "Седьмой студии" Масляевой продлена до 19 июля 2019 года, отмечает ТАСС. По мнению гособвинения, Масляева выполнила все условия сделки со следствием, полностью раскрыла преступную схему своих действий, по ее показаниям был возбужден ряд уголовных дел.

Нина Масляева заявила в суде, что полностью признает свою вину. Она заявила, что выполняла все указания Кирилла Серебренникова, принимала с ним и продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским участие в хищение денег, выделенных Минкультом на непоказанные спектакли. При этом Масляева подтвердила, что бывшая сотрудница министерства культуры России Софья Апфельбаум была в курсе хищения денег.

Масляева подчеркнула, что главный бухгалтер не может осуществлять многие действия без ведома руководителей, это невозможно. Она попросила суд это учесть и отнестись к ней снисходительно.

Следствие по делу считает, что было похищено более 130 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Всего с 2011 по 2014 годы было выделено 214 миллионов рублей. Следствие посчитало, что сотрудники "Седьмой студии" предоставляли недостоверные сведения о количестве мероприятий в рамках проекта "Платформа" и их стоимости.

8 апреля 2019 года с Кирилла Серебренникова снят режим пребывания под домашним арестом.