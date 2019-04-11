"Зенит" хочет купить полузащитника ЦСКА Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России. В услугах хорватского футболиста заинтересован "Зенит".

После окончания срока аренды 21-летний хорват должен вернуться в "Эвертон", который в свою очередь собирается продать игрока. На Влашича претендует ряд клубов – "Бешикташ", "Рома", "Атланта". По информации "Спорт-Экспресс", конкуренцию им готов составить "Зенит".

Сам Влашич хотел бы остаться в "СКА, но армейцы не в состоянии выкупить его контракт. "Эвертон" готов продать хорвата за 15 миллионов евро.