Суд над Ассанжем продолжится 2 мая

Суд в Великобритании начнет рассмотрение запроса США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в мае. Об этом сообщило британское издание SkyNews. До этого момента Ассанж будет под арестом.

Первое заседание состоится 2 мая. Джулиан Ассанж будет участвовать в нем посредством видеоконференции.

США должны до 12 июня предоставить документы насчет экстрадиции основателя WikiLeaks. Об этом заявил судья Вестминстерского магистратского суда Майкл Сноу.

В зал суда Ассанж заявился с книгой американского автора Гора Видала. В процессе заседания задержанный вел себя спокойно. На вопрос о том, считает ли себя виновным, ответил отрицательно.

Вестминстерский магистратский суд признал Джулиана Ассанжа виновным в неявке на судебные слушания в 2012 году. Таким образом он нарушил условия освобождения под залог. Дата слушаний по этому делу пока не объявлена.

Основателя WikiLeaks британская полиция арестовала в посольстве Эквадора после того, как ему было отказано в убежище на территории страны.