Два футболиста "Баварии" повздорили на тренировке

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский и полузащитник Кингсли Коман повздорили на тренировке. Ссора поляка и француза переросла в потасовку.

Во время тренировки Левандовский и Коман обменялись фразами, после чего принялись выяснять отношения с помощью кулаков. Находившиеся рядом Никлас Зюле и Джером Боатенг сумели вовремя растащить драчунов в сторону, и конфликт был погашен. Главный тренер Нико Ковач оставил Роберта и Кингсли на тренировке, сообщает ТАСС.

Роберт Левандовский сыграл в нынешнем сезоне 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 мячей и отдал 13 передач. Кингсли Коман выходил на поле 22 раза, 6 раз огорчал вратарей соперников и дважды ассистировал партнерам.