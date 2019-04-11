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11 апреля 201918:32 Олег Пакшин

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

В Москве прошел предпремьерный показ комедийного блокбастера "Миллиард" — это самое ожидаемое кинособытие весны. Звездный состав актеров — Владимир Машков, Александра Бортич, Мария Миронова. Закрученный сюжет. Для правдоподобности в съемках участвовали даже действующие сотрудники французской полиции.

Владимир Машков стал многодетным папой — в новом отечественном блокбастере "Миллиард" он сыграл олигарха, который, потеряв все состояние, может вернуть деньги только с помощью своих непризнанных детей.

Но сначала нужно вернуть доверие отпрысков, с которыми миллиардер не хотел делиться богатством, и создать семейную банду, чтоб ограбить свой же банк. Экшн, приключения, комедия — в этом кино смешались самые зрелищные жанры.

"Оно доброе, напряженное, со смыслами и с глупостями", — говорит народный артист России Владимир Машков.

Режиссер картины Роман Прыгунов известен по знаменитой дилогии "Духлес". Зрителей снова ждут завораживающие виды Москвы и Петербурга, а еще съемки проходили на лазурном побережье Франции, именно там по сценарию находится банк, который и предстоит ограбить героям.

"Про ограбление всегда интересно. Это всегда такая мозголомка!" — делится впечатлениями Николай Басков, народный артист России.

"Весь зал смеялся, очень искренне аплодировал, комедия у Ромы удалась", — рассказывает Мария Кожевникова.

"Я считаю, что кино получилось. Кино хорошее, зрительское, с юмором, динамичное кино!" – объясняет Мария Миронова, заслуженная артистка России.

"Это самый веселый, летний, весенний фильм", — уверен телеведущий Андрей Малахов.

"Приятные люди, отличные актеры, я даже всплакнул в конце!" – поделился Сергей Мазаев, заслуженный артист России.

Получится ли у героя Владимира Машкова и его детей вернуть миллиарды, ограбив хранилище банка, зрители узнают уже через неделю во всех кино театрах страны.

Текст: "Вести-Москва"

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