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11 апреля 201920:30

Литва отозвала посла из России из-за выдачи виз за взятки

фото: Global Look Press

В Вильнюс из Москвы отозвал литовский посол Рямигиюс Мотузас. Отзыв связан с необходимостью консультаций в МИД Литвы на фоне коррупционного скандала. Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс считает, что Мотузасу некоторое время лучше в Россию не ездить, поскольку он в статусе спецсвидетеля при расследовании.

Посол отозван из-за уязвимости после приговора в деле 13 января, противоречит своему руководителю пресс-атташе литовского внешнеполитического ведомства Раса Якилайтене. В апреле 2019 года литовский суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы 94-летнего экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, а также еще нескольких россиян, которые проходили по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Обвинения были предъявлены 67 людям. Они обвинялись в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время штурма захваченного "Саюдисом" Вильнюсского телецентра. Дело об этом вылилось в 762 тома, но ни в одном из них нет доказательств причастности советских военнослужащих к гибели людей у телебашни.

Стройную версию пресс-секретаря МИД Литвы разрушила и президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает ТАСС. Она заявила, что литовский посол в Москве был опрошен по делу о непрозрачной выдаче виз. Это делает Мотузаса уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу, пояснила глава литовского государства.

Эту же прозаическую версию поддержала представитель Генпрокуратуры Литвы Рита Стундене. Она пояснила: Рямигиюс Мотузас – специальный свидетель расследования о возможной коррупции и торговли влиянием. Под последним понимается ситуация, когда обладающее определенными полномочиями или авторитетом лицо влияет на процесс принятия решений другими должностными лицами. При этом оснований для предъявления подозрений ему недостаточно.

Но известно, что его предшественник, теперь уже бывший посол Литвы в России Римантас Шидлаускас, был задержан 7 апреля Вильнюсским управлением Службы специальных расследований (ССР). Кроме того, были задержаны еще два человека, в том числе россиянин, совладелец Нового промышленного банка Ринат Насыров.

Лицензия Нового промышленного банка была аннулирована в августе 2018 года. При этом Римантас Шидлаускас за взятку пообещал помочь банкиру и его сыну оформить шенгенскую визу "для выезда из России на Запад". В марте 2019 года на основании письменного приглашения Шидлаускаса банкир и его сын получили визы влитовском посольстве в Москве.

Но 9 апреля Ринат Насыров был арестован на две недели, а Римантас Шидлаускас по решению Вильнюсского участкового суда на десять дней.

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