Александр Тарханов возглавил армянский клуб "Пюник"

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов назначен главным тренером армянского футбольного клуба "Пюник". Он заменил другого российского специалиста Андрея Талалаева.

8 апреля Андрей Талалаев возглавил клуб ФНЛ "Химки". На следующий день новым тренером "Пюника" был назначен 64-летний Александр Тарханов. В последнее время Александр Фёдорович работал советником президента "Урала" Григория Иванова.

Александр Тарханов в прошлом известный нападающий ЦСКА и сборной СССР. В качестве тренера Александр Федорович был помощником Олега Романцева в "Спартаке", а также возглавлял ЦСКА, "Торпедо", "Сатурн", "Крыля Советов", "Химки", "Терек" и "Урал".