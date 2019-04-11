Джулиан Ассанж не пойдет на добровольную экстрадицию в США. Об этом заявила его адвокат. По ее словам, этот прецедент означает, что любого журналиста могут экстрадировать для дальнейшего судебного преследования в США за то, что он опубликовал правдивую информацию об этой стране.

Адвокат Ассанжа также намерен подать иск в Международный суд по правам человека.

Сегодня в Лондоне Ассанжа выдворили из посольства Эквадора, а затем задержали и доставили в суд.



Ранее сообщалось, что суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог в 2012 году.

Основателю WikiLeaks грозит до года тюрьмы. Вопрос о его экстрадиции в США будут рассматривать 2 мая.

Задержание Ассанжа уже прокомментировали в российском МИДе. Там назвали его арест ударом по свободе слова и правам журналистов.

В 2006 году Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация, в том числе о деятельности властей различных государств. В 2012 году против Ассанжа в Швеции были выдвинуты обвинения в изнасиловании. Он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился почти семь лет.