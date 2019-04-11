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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 14 минут назад
Эквадор сдал Ассанжа: арест основателя WikiLeaks создает опасный прецедент
Новость с первых полос всех мировых агентств: Джулиан Ассанж за решеткой. Его доставили в тюрьму Лондона, где он будет ждать следующего заседания суда. Основатель WikiLeaks 7 лет скрывался в посольстве Эквадора, практически не покидая свою комнату. Тяжелые условия содержания, отсутствие свежего воздуха и солнца, не могли не сказаться на его здоровье, и внешнем облике, который за эти годы неуклонно менялся не в лучшую сторону. Когда британские полицейские выволакивали Ассанжа из резиденции, многие журналисты его не узнали. Почему Эквадор все-таки сдал создателя WikiLeaks и какая судьба ожидает Ассанжа?
Агенты в штатском буквально выволокли Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора. В этом отчаянно сопротивлявшемся и что-то кричащем старце, которого запихивали в полицейский воронок, было трудно признать основателя WikiLeaks.
Особенно, если вспомнить каким он входил в это посольство в июне 2012 года. Мы дважды записывали с ним интервью, и он всегда был подтянут, собран и верил в то, что сумеет обрести свободу, хотя после смены администрации в Эквадоре эти надежды плавно сходили на нет. Все предыдущие слова президента Ленина Морено о том, что он не допустит угрозы жизни Ассанжа, оказались частью спланированной лжи.
Накануне ареста WikiLeaks опубликовал скриншоты камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что спецслужбы контролировали каждый шаг Ассанжа. И решение о выдаче принимал лично эквадорский президент, после чего сотрудников Скотланд-Ярда запустили в посольство.
"Сегодня я объявляю о том, что агрессивное поведение Джулиана Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления союзной с ним организации в адрес Эквадора, и особенно нарушение международных договоренностей привели к ситуации, когда предоставление убежища господину Ассанжу является неприемлемым и более недопустимым", — подчеркнул в своем выступлении президент Эквадора Ленин Морено.
У эквадорского посольства страсти кипят. Чилийский журналист пытался прорваться внутрь, но его быстро вытолкнули на улицу.
Предшественник Морено, бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, вне себя от ярости. Именно он предоставил политическое убежище основателю WikiLeaks.
"Самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки, Ленин Морено, разрешил британской полиции войти в посольство в Лондоне, чтобы арестовать Ассанжа. Морено – гнилой человек, — подчеркнул Рафаэль Корреа, — а то, что сегодня он сделал, — это преступление, которое человечество никогда не забудет".
У здания посольства встали на дежурство сторонники Ассанжа, хотя понятно, что сюда он уже не вернется. Сами они уверены, что теперь их кумира выдадут США.
"Великобритания – это, к сожалению, не Россия! – заявляет один из манифестантов у эквадорского посольства. – Здесь всегда пресмыкаются перед США".
В это время в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Ассанж арестован в том числе и по запросу об экстрадиции в США.
"Я уверена, что вся Палата общин поприветствует новость об аресте Джулиана Ассанжа за нарушения условий освобождения под залог, — заявила британская премьер-министр Тереза Мэй. – Это показывает, что никто в Великобритании не может оставаться вне закона".
Из центрального полицейского участка Лондона Ассанжа доставили в здание Вестминстерского магистратского суда. Он держался спокойно и поприветствовал журналистов. Съемки внутри здания были запрещены.
Перед началом заседания Ассанж читал книгу Гора Видала "История государства национальной безопасности". Это единственная вещь, которую он успел захватить перед тем, как его вынесли из посольства.
Судья признал его виновным в нарушении условия залога в 2012 году. За это ему грозит до 12 месяцев тюрьмы. Но главное — это выдача в Соединенные Штаты, интересы которых в суде представляет сейчас британская прокуратура.
Автозак с Джулианом Ассанжем покинул здание Вестминстерского суда.
"Мы будем бороться против экстрадиции, — сообщает адвокат Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон. – Это создает опасный прецедент для все СМИ и журналистов в Европе и по всему миру. Этот прецедент означает, что любой журналист может быть экстрадирован в США за публикацию правдивой информации о Соединенных Штатах".
В ожидании Ассанжа репортеры бросались сегодня на каждый выезжающий из здания суда автозак. Одна из участниц акции даже легла под колеса. Следующее заседание назначено на 2 мая. Все это время основатель WikiLeaks будет находится в заключении.
Адвокаты Ассанжа настаивают на его невиновности. Шансы у защитников Ассанжа невелики. Ранее официальный Лондон проигнорировал заключение экспертов ООН, которые назвали необоснованным преследование основателя WikiLeaks, которое ведется с 2010 года.
В Швеции против него грозят возобновить уголовное дело об изнасиловании. Об этом было заявлено 11 апреля сразу после того, как стало известно о его аресте в Лондоне.
В здании эквадорского посольства в Лондоне Джулиан Ассанж провел почти семь лет без солнечного света и свежего воздуха. Сейчас в его трудной истории наступает новый и возможно более опасный этап.
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