Тема:
Переворот в Судане 16 минут назад
Знакомый почерк: военный переворот в Судане стоил жизни жертвенному барану
Сегодня в Судане произошел государственный переворот. Мятеж возглавил министр обороны. Он уже выступил со специальным видеообращением к нации и заявил, что правительство распущено. Президент Омар аль-Башир, который возглавлял страну 30 лет, арестован. Ближайшие 3 месяца в Судане будет действовать чрезвычайное положение. А это значит, что все границы и воздушное пространство будут закрыты.
Зловещие силуэты на фоне африканского солнца. Это камуфляжная форма, которою сорвали с тех, кто ночью прорывался в толпу. По некоторым данным, это были переодетые сотрудники министерства безопасности. Их раздели и арестовали офицеры министерства обороны. Это и есть государственный переворот: суданская армия выступила против своего верховного главнокомандующего — президента страны.
Несколько десятков тысяч людей: мимо постамента советскому МиГ-17 у главного входа в генеральный штаб физически не пройти. Но толпа растет. В столицу Судана Хартум едут сейчас со всей страны. Некогда богатый Судан после введения в 1997 году американских санкций с традиционной формулировкой "поддержка терроризма" стал постепенно сползать в нищету. За планкой бедности сейчас 40 процентов населения, инфляция и безработица зашкаливают.
Классическая схема: военные полностью контролируют радио и телевидение, автомагистрали, железную дорогу и аэропорт. Народ ликует. Планируют провести на площади праздничное жертвоприношение барана.
— Его свергли, его свергли.
— Они сдались, мы победили, — ликует толпа.
Весь день — разные версии. По одной версии, президент аль-Башир арестован, по другой, покинул территорию страны. К вечеру на государственном телевидении Судана показали обращение министра обороны к народу.
"Президента удерживают в безопасном месте: принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной", — заявляет министр обороны Республики Судан Бен Ауф.
Придя к власти в результате военного переворота, аль-Башир лишается власти тем же путем.
Судан — третья по величине страна в Африке, богатая полезными ископаемыми, среди которых и главное: со своими полутора миллиардами баррелей разведанной нефти — сороковая позиция в мире, по данным ОПЕК. Но через страну проходит транзит черного золота из Южного Судана. Другого маршрута просто нет. И пусть не де-юре, но де-факто Хартум контролирует еще 3,5 миллиарда баррелей. И до недавнего времени часто играл ценами за транзит.
Теперь — новая власть, и будут новые условия транспортировки нефти. От того, какие, во многом зависит и ответ на вечный вопрос — сui prodest? Кому выгоден суданский государственный переворот?
Ранее по теме
-
Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу5 часов назад
-
Переворот в Судане: политзаключенные на свободе, профсоюзы требуют поделиться властью7 часов назад
-
Переворот спустя 30 лет: президент Судана находится под домашним арестом8 часов назад
-
Кремль высказался о перевороте в Судане8 часов назад
-
Президент Судана ушел в отставку. Хунта ищет преемника10 часов назад
-
Переворот в Судане: власть переходит к армии13 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
- Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу
- Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров
- Калви посадили под домашний арест на три дня
- Намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни
- Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!
- "Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
В Дмитрове "забыли" про часть дольщиков и заселили в квартиру других людей
- Суд оценил прыжок с эвакуатора в 1,5 года лишения прав
- Инсульт у ребенка: в Морозовской больнице научились спасать даже малышей
- Верховный суд выступил за отмену упрощенного порядка рассмотрения тяжких преступлений
- В столице отреставрировали знаменитый дом с рыцарями
- Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?