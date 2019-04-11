Тема:
Выборы на Украине 4 минуты назад
Предвыборная истерика: штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик
На Украине опубликовали результаты нового опроса избирателей. Тех, кто готов проголосовать за Порошенко, — в два с половиной раза меньше, чем сторонников Владимира Зеленского. На этом фоне у действующего пока президента сдали нервы. В Сеть вылились материалы, после которых было принято решение усилить охрану Зеленского, а на сотрудников штаба Порошенко завели уголовное дело.
"Не гоняй наркомана в подъезде. Может, это твой будущий президент". Такие листовки с сегодняшнего утра расклеивают по подъездам Киева. Для тех, кто не сразу понял задумку политтехнологов, слово "преЗЕдент" написали через две больших буквы ЗЕ. Петр Порошенко уже давно подозревает оппонента в употреблении наркотиков.
В методах борьбы кандидаты себя больше не сдерживают. Самый обсуждаемый ролик на Украине сегодня переделан из предвыборного видео Владимира Зеленского. В видео Зеленского сбивает фура.
"Я не совсем понимаю, куда может быть хуже, но тем не менее, каждый день наши оппоненты нам подбрасывают аргументы, где это дно и как его пробить", — сказал Дмитрий Разумков, представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского.
Сам Порошенко в публичных выступлениях уже не дебатирует. Во время речи на форуме безопасности в Киеве перешел на личности.
"Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Обращения исключительно с экранов телевизора и смартфонов. Это очень напоминает фильм "Эквилибриум". Там в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах", — сказал Порошенко.
На том же форуме выступала и Юлия Тимошенко, которая, кстати, судя по ее карточке народного депутата, вставленной в слот на рабочем месте, должна была находиться в Верховной раде.
"Передо мной выступал главный оратор, который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?" – спросила Тимошенко.
Она заявила, что не будет поддерживать никого из кандидатов во втором туре. Такого же мнения придерживается и "Оппозиционный блок". Об этом заявил Виктор Медведчук в интервью программе "60 минут".
"Именно потому что ни один, ни второй не собирается говорить с Донбассом, не собирается устанавливать мир, наша партия заявила, что не будет поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского. А то, что заявляют сегодня в окружении Зеленского, это очередной этап того, что было заведено при Порошенко. Это русофобия и антироссийская истерия", — заявил Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Сами кандидаты за считанные дни до планируемой личной встречи все еще не могут назначить дату дебатов. Вот к чему привели попытки представителей Зеленского и Порошенко договориться о дне встречи:
"Петр Алексеевич Порошенко подтверждает свое участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 14 апреля".
"Это может быть только 19 апреля, а никак не 14 апреля", — отвечают в штабе Зеленского.
Впрочем, на некоторые из вопросов Порошенко пришлось отвечать накануне. Во время прямого эфира на радио его спросили, почему его обещание отказаться от кумовства при назначении людей на государственные должности прозвучало спустя пять лет после начала его президентского срока.
"С 2014 года у нас абсолютно прозрачный конкурс назначений на все должности, было нанято агентство, которое привлекло великое множество иностранцев, — уверяет Порошенко. – Сегодня не существует универсального рецепта, как могла бы проходить процедура назначения".
"О чем ты говоришь?! Тебя спросили про твоих друганов, назначенных на хлебные должности. При чем тут уровень компетенции? Какой компетенции? Чьей? – задается вопросом блогер Анатолий Шарий. – "Пять лет я просто не слышал этого сигнала, мне уши заложило, в ушах были бананы. А тут вы как раз проголосовали, и я услышал. А потом опять не буду слышать 5 лет, потому что не надо будет вам 5 лет голосовать".
Вечером в штабе Порошенко заявили, что к ролику, на котором "КамАЗ" сбивает Владимира Зеленского они никакого отношения не имеют. При этом в МВД заявили, что возбудили уголовное дело, так как увидели в ролике признаки угрозы и насилия в адрес государственного или общественного деятеля.
Ранее по теме
-
Скандальный бросок перед выборами: Очаков ждет американских диверсантов4 часа назад
-
Цинизм за гранью: ролик о сбитом грузовиком Зеленском расценили как угрозу убийством5 часов назад
-
Унижение анализами и пачки липовых бюллетеней: борьба компроматов на Украине обостряется11 часов назад
-
Выборы на Украине: Порошенко вдвое отстает от Зеленского14 часов назад
-
Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов22 часа назад
-
Выборы на Украине: перед вторым туром все средства хороши1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ассанжа признали виновным в неявке в суд
- Смена режима и ЧП на 3 месяца: министр обороны Судана обратился к народу
- Лукашенко назвал "санкциями" запрет России на ряд белорусских товаров
- Калви посадили под домашний арест на три дня
- Намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу
Самое читаемое
-
Известная актриса показала последствия трепанации черепа
- Новая грибковая суперинфекция захватывает мир
- Старейший актер "Современника" умер после тяжелой болезни
- Надежда Савченко удивлена сменой ориентации украинских националистов
- Девочка упала с 26 этажа: отряхнулась и пошла домой. Видео!
Телеканал "Россия"
-
Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019"
- Сенсация на ТВ! Суббота в 21.00
- "Однажды я могу не проснуться". Сын Сергея Зверева тяжело болен
- Исповедь Анастасии Волочковой
Вести.Экономика
-
Brexit отложили до Хеллоуина
- Природные катастрофы: топ-10 самых уязвимых стран
- ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году
- Рынок нефти: добыча на минимуме - цены на максимуме
- Рекорд за рекордом: Минфин за две недели выполнил треть квартального плана займов
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Новый Renault Arkana для России: горячие технические подробности!
- "Фейковый" McLaren превратили в автохлам прямо на паркинге!
- "Дешевый Гелендваген": названы сроки появления в России
- Трассу M-11 "Москва – Санкт-Петербург" достроят за лето-2019
- За ДТП по пьянке будут сажать в тюрьму на 15 лет
Недвижимость
-
После хостелов депутаты возьмутся за апартаменты
- Пенсионерка строит храм на свои сбережения
- Рабочий убирал снег на крыше и провалился в туалет
- Сугроб из Челябинска выиграл конкурс красоты
- Женщина сожгла дом свекрови-ведьмы
- Почему банки отказывают в ипотеке
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Перед вторым туром все средства хороши
- У Терезы Мэй очередное предложение по Brexit
- Дерзкое ограбление банка на большом экране
Вести-Москва
-
В Дмитрове "забыли" про часть дольщиков и заселили в квартиру других людей
- Суд оценил прыжок с эвакуатора в 1,5 года лишения прав
- Инсульт у ребенка: в Морозовской больнице научились спасать даже малышей
- Верховный суд выступил за отмену упрощенного порядка рассмотрения тяжких преступлений
- В столице отреставрировали знаменитый дом с рыцарями
- Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Сотни волонтеров в Подмосковье ищут сбежавшего корги
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?