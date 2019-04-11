Российские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо. В матче 1/4 финала мирового первенства российские хоккеистки одержали победу над командой Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу России.

Победу "красной машине" принесли точные броски Анны Шохиной, Елены Дергачевой и Алевтины Штаревой. Теперь за путевку в финал женского чемпионата мира россиянки поспорят с командой США, которая в своем матче 1/4 финала разгромила Японию (4:0).

В другой паре полуфиналистов Канада сыграет с победителем пары Финляндия – Чехия.