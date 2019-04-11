Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 апреля 201922:15 Андрей Сапегин

Дело жизни Тетюхина: на Урале обещают сохранить медцентр, в который вложился нетипичный миллиардер

Скончался российский миллиардер Владислав Тетюхин. Ему было 86 лет. Тетюхин прошел путь от простого рабочего до владельца гигантского титанового производства. Потом продал бизнес и построил на свои деньги в Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.

Уникальный, выдающийся, организатор с неиссякаемой энергией, человек с непреклонной волей. Как только не называют Владислава Тетюхина.

"Удивительный своим патриотизмом, своей добротой и любовью к людям. Это был необычайно скромный человек. Будучи выдающимся организатором производства, лауреатом Ленинской премии, он оставался скромным, очень интеллигентным и внимательным к людям, — отмечает губернатор Магаданской области Сергей Носов. — Но при этом он обладал колоссальной силой воли".

Тетюхин окончил институт стали в Москве. Потом отправился на Урал — на завод по производству титана. Прошел путь от помощника мастера до зама главного металлурга. В середине 1970-х – снова Москва. НИИ авиационных материалов, сотни изобретений и публикаций. Госпремия. В 1980-х годах — снова Урал и снова титановое производство.

За два десятилетия Владислав Тетюхин развалившееся предприятие превращает в самую крупную в мире корпорацию. Среди клиентов ВСМПО-АВИСМА — Boeing, Airbus, Rolls-Royce, Formula1.

"Владислав Валентинович Тетюхин – это человек, который стоял у истоков становления советской титановой промышленности. А впоследствии он создал и развил российскую титановую отрасль до мирового уровня, и, конечно же, это не ограничивалось производством. Он всегда думал о людях, о людях, которые жили в наших городах", — подчеркивает генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин.

Идея создать медицинский центр, где использовали бы титан, ему пришла в нулевых. Владислав Тетюхин продает акции ВСМПО, строит в Нижнем Тагиле суперсовременную клинику. Тратит свои деньги — больше трех миллиардов рублей.

Правда, собственных средств не хватает, и он обращается за господдержкой, получает еще миллиард двести миллионов рублей. Кстати, проект поддержал лично Владимир Путин. Свою новую идею Владислав Тетюхин называл не иначе как "пламенной страстью".

"Есть у Лермонтова, по-моему, строчка: "Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть". Если человек увлекается чем-то, если ему это интересно, он это делает. Вот мне это интересно очень", — признавался генеральный директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр — сверхсовременное учреждение. В нем пять операционных, каждая стоимостью по 10 миллионов евро. Основная специализация – ортопедия и лечение позвоночника. Региональные власти называют центр гордостью, а поступок Владислава Тетюхина самоотверженным.

"Имея большие средства, потратить их не на свои какие-то развлечения, ни на свою семью, не на свои желания, а отдать их людям — создать центр мирового уровня, который помогает людям восстанавливать здоровье", — восхищался поступком бизнесмена вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Потребность в центре огромна – здесь делают до пяти тысяч высокотехнологичных операций в год. Буквально поднимают и ставят на ноги безнадежных.

"Я не мог ходить. У меня был артроз правого сустава. Сейчас, слава Богу, после операции встаю на ноги. Хожу сам", — рассказывает пациент Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Андрей Юнкеров.

Как и у этого пациента, у уральской клиники могла быть счастливая история. Если бы не одно обстоятельство: центр молодой, чтобы выйти на самоокупаемость и вообще функционировать, ему нужны большие деньги. Миллиард в год. Собственные деньги у Владислава Тетюхина закончились, но он предложил выход.

"Я говорю: давайте квоты федеральные на операцию, как получают все. Они говорят: «мы даем только тем, что построило государство. Значит, государство построило, внесло деньги и должно еще квоты давать. Здесь построили не за государственные деньги. Так дайте квоты, черт возьми", — кипятился тагильский меценат.

По словам Владислава Тетюхина, областной Минздрав не просто не пошел навстречу, а в последний год и вовсе урезал квоты на четверть.

"Идет четкий, причем уже второй год, объективный тренд на ухудшение условий деятельности центра, на создание препятствий, трудностей", — отмечал Владислав Тетюхин.

Кстати, на просьбы прокомментировать печальную новость в Минздраве Свердловской области единственные ответили отказом. Что касается главы региона, то в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас находится в отпуске, пообещал сохранить центр.

"Обещаю, что приложу все усилия, чтобы сберечь и развить наследие Владислава Тетюхина в Свердловской области. Его имя останется в истории, как имя одного из лучших уральцев. Вечная память", — написал Евгений Куйвашев.

О поддержке центра говорит и бывший уральский губернатор, друг Владислава Тетюхина, в свое время поддержавший его идею.

"Надо эту больницу сделать срочно государственной, филиалом областной больницы. Это раз, и уже поручение такое дано. Придется частично эту больницу перепрофилировать. Может, детский сектор разместить, может, другие заболевания лечить. Таким образом можно полностью загрузить больницу", — предлагает член Совета Федерации Эдуард Росель.

"Мы ее обязательно сохраним", — заявил Эдуард Россель.

И тогда детище Владислава Тетюхина и дальше будет помогать людям.

Сейчас

22:59

Арестован глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов

22:30

Израильский луноход потерпел аварию

21:45

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призывая их к миру

17:41

Суд над Ассанжем продолжится 2 мая

17:14

Ассанжа признали виновным в неявке в суд

16:53

Путин потребовал увеличить количество летних электричек

16:49

Минпросвещения предлагает не пускать в школы детей без прививок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эквадор сдал Ассанжа: арест основателя WikiLeaks создает опасный прецедент

Эквадор сдал Ассанжа: арест основателя WikiLeaks создает опасный прецедент

2 часа назад
Предвыборная истерика: штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик

Предвыборная истерика: штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик

1 час назад
Первый частный зонд не смог совершить мягкую посадку на Луну

Первый частный зонд не смог совершить мягкую посадку на Луну

31 минута назад
Дело жизни Тетюхина: на Урале обещают сохранить медцентр, в который вложился нетипичный миллиардер

Дело жизни Тетюхина: на Урале обещают сохранить медцентр, в который вложился нетипичный миллиардер

46 минут назад
Российские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира

2 часа назад
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призывая их к миру

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призывая их к миру

1 час назад
Кремль надеется на соблюдение прав Ассанжа, а Трамп говорит, что ничего не знает о нем

Кремль надеется на соблюдение прав Ассанжа, а Трамп говорит, что ничего не знает о нем

1 час назад
Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

1 час назад
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

5 часов назад
Вдову нигерийского принца из Череповца сын выгоняет на улицу из-за новых нигерийцев

Вдову нигерийского принца из Череповца сын выгоняет на улицу из-за новых нигерийцев

4 часа назад
Знакомый почерк: военный переворот в Судане стоил жизни жертвенному барану

Знакомый почерк: военный переворот в Судане стоил жизни жертвенному барану

1 час назад
В Бурятии врачи бросили умирать в "карцере" пациента с пневмонией

В Бурятии врачи бросили умирать в "карцере" пациента с пневмонией

5 часов назад
Футболист "Спартака" Гулиев сломал нос американцу

Футболист "Спартака" Гулиев сломал нос американцу

5 часов назад
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

4 часа назад
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

7 часов назад
Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

10.04.2019 18:15
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Виктор Медведчук: за Зеленским стоят США

Виктор Медведчук: за Зеленским стоят США

27 минут назад
В 6 районах Москвы прошли первые публичные слушания по реновации

В 6 районах Москвы прошли первые публичные слушания по реновации

39 минут назад
Заседание на полмиллиона по делу футболистов: суд эвакуировали, мать Кокорина повздорила с оператором

Заседание на полмиллиона по делу футболистов: суд эвакуировали, мать Кокорина повздорила с оператором

1 час назад
Собака, которой пилот дал порулить, выжила после падения самолета

Собака, которой пилот дал порулить, выжила после падения самолета

2 часа назад
В протоколе безопасности Wi-Fi нашли крупную уязвимость

В протоколе безопасности Wi-Fi нашли крупную уязвимость

3 часа назад
Штаты временно размещают в Румынии систему ПРО THAAD

Штаты временно размещают в Румынии систему ПРО THAAD

4 часа назад
Игровые мемы с черной дырой отличаются особой притягательностью

Игровые мемы с черной дырой отличаются особой притягательностью

4 часа назад
На рабочем месте в Думе умер помощник скончавшегося депутата Ковалева

На рабочем месте в Думе умер помощник скончавшегося депутата Ковалева

4 часа назад
СМИ: Япония и США спешат собрать обломки F-35 пока до них не добрались посторонние

СМИ: Япония и США спешат собрать обломки F-35 пока до них не добрались посторонние

4 часа назад
Тысячи сотрудников Amazon прослушивают записи с "умных" колонок

Тысячи сотрудников Amazon прослушивают записи с "умных" колонок

5 часов назад
Дело бухгалтера "Седьмой студии" вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" вернули в прокуратуру

5 часов назад
Шанс выжить 1 к 50 миллионам: женщина дожила до 99 лет, не зная, что её органы расположены неправильно

Шанс выжить 1 к 50 миллионам: женщина дожила до 99 лет, не зная, что её органы расположены неправильно

5 часов назад
Автомобильный ключ за 500 тысяч евро для тех, кому понты дороже денег

Автомобильный ключ за 500 тысяч евро для тех, кому понты дороже денег

5 часов назад
"Он слепой": намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу

"Он слепой": намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу

5 часов назад
Калви посадили под домашний арест на три дня

Калви посадили под домашний арест на три дня

6 часов назад
А если растает? В ледниках разных частей мира обнаружены радиоактивные вещества

А если растает? В ледниках разных частей мира обнаружены радиоактивные вещества

6 часов назад
Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9-миллиардных долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9-миллиардных долгов за газ

7 часов назад
Приятного аппетита: найдена бактерия, питающаяся атмосферным метаном

Приятного аппетита: найдена бактерия, питающаяся атмосферным метаном

7 часов назад
Модель из России сыграла главную роль в Голливуде

Модель из России сыграла главную роль в Голливуде

8 часов назад
Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

8 часов назад
Ультрафиолет не помеха: на ближайших землеподобных планетах может быть жизнь

Ультрафиолет не помеха: на ближайших землеподобных планетах может быть жизнь

9 часов назад
Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

9 часов назад
Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

Ей нравится кровь: кубанская "доктор Франкенштейн" резала себя на кухне

9 часов назад
Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

10 часов назад
Названы российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max

Названы российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max

10 часов назад
Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

10 часов назад
Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

10 часов назад
Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

12 часов назад
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

13 часов назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

10.04.2019 13:58
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06