Ковальчук получил вызов в сборную России перед чемпионатом мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом хоккеистов, которые будут проходить подготовку к чемпионату мира в Братиславе. Среди прочих вызов в национальную команду получил нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук.

Состав "красной машины" выглядит следующим образом:

Вратарь Александр Георгиев ("Нью-Йорк Рейнджерс");

защитники Владислав Гавриков, Артем Зуб и Динар Хафизуллин (все – СКА), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Егор Яковлев ("Нью-Джерси Девилз"), Илья Любушкин ("Аризона Койотс"), Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз");

нападающие Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз"), Владислав Наместников ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Евгений Дадонов ("Даллас Старз"), Артем Анисимов ("Флорида Пэнтерз"), Никита Гусев, Наиль Якупов, Сергей Плотников и Александр Барабанов (все – СКА), а также выступающие за "Салават" Владимир Ткачев, Александр Кадейкин и Александр Бурмистров.

Кроме того, также на официальном сайте Федерации хоккея России отмечается, что к сборной России присоединится и часть хоккеистов олимпийской команды.