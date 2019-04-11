В 6 районах Москвы прошли первые публичные слушания по реновации
Первые публичные слушания по программе реновации прошли сразу в шести районах Москвы. Участники слушаний обсудили проекты планировки новых кварталов реновации в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино. Все предложения и замечания жителей передадут архитекторам и проектировщикам.
Проекты планировки территорий были созданы с учетом пожеланий жителей, которые они озвучивали в виде обращений и наказов, в социальных сетях и даже в СМИ. Сегодня в ходе слушаний жители обсуждали предложения по расположению домов, социальных объектов, парковок, а также планировку улиц, скверов, бульваров и зеленых зон.
При разработке планировки кварталов учитывали не только интересы участников программы. Сегодня обсуждалось и обновление инфраструктуры рядом с новыми домами — новые детские сады, школы и больницы. Ими будут пользоваться не только жители квартала, но и жители всего района.
Публичные слушания традиционно проходили в два этапа. Ранее в управах районов проходили экспозиции. Здесь жители смогли увидеть проекты планировки территорий, 3D-визуализацию квартала, видеоролики о проектах, а также задать консультантам все интересующие вопросы и внести свои предложения.
Еще в течение семи дней жители районов могут направить свои предложения и замечания. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.
Обсуждение проектов планировок необходимо не только для того, чтобы создать кварталы, максимально подходящие для жизни конкретных людей, но и чтобы запустить масштабное переселение в новые дома. Чтобы приступить к планированию переселения в дома, построенные по программе, нужно обсудить и согласовать проекты планировки кварталов.
Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.
Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В 2019 году по программе планируется переселить свыше 12 тысяч человек.
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