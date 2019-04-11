Пловец Колесников выиграл чемпионат России на дистанции 50 метров на спине

Пловец Климент Колесников занял первое место в чемпионате России на дистанции 50 метров на спине, который проходит в Москве. Эта победа позволила ему отобраться на чемпионат мира, который состоится в южнокорейском Кванджу.

Победный результат Колесникова составил 24,77 секунды. Следом за ним на пьедестале почета расположился Евгений Рылов, финишировавший с результатом 24,83 секунды, а также Григорий Тарасевич. Его время – 24,91 секунды.

Напомним, что мировое первенство в Кванджу пройдет с 12 по 28 июля.