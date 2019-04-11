Светлана Кузнецова вышла в 1/4 финала турнира в Швейцарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал теннисного турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в швейцарском Лугано. В матче второго круга россиянка одержала победу над румынкой Тимеей Бачински.

Кузнецова проиграла первый сет со счетом 5:7, но смогла реабилитироваться и оставить за собой вторую и третью партии – 6:3, 6:4. Это позволило выиграть ей матч. На корте теннисистки провели 2 часа 8 минут.

Теперь за выход в полуфинал российская теннисистка поборется с чешкой Кристиной Плишковой, которая в своем четвертьфинале обыграла немку Антонию Лоттнер – 6:2, 6:4. Встреча между Плишковой и Кузнецовой состоится 12 апреля.