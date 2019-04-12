Власти Латвии проигнорировали памятную церемонию на месте концлагеря в Саласпилсе

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей в латвийском Саласпилсе возлагали цветы.

На место страшнейшего и крупнейшего в Прибалтике концлагеря приехали сотни людей, не забывающих историю. Правда, никого от официальных властей Латвии не было, передает "Россия 24".

Память погибших узников почтили послы России, Белоруссии, Казахстана. Участие в церемонии приняли представители Русской общины и ветеранских организаций.

"Это место насилия, унижения, военных преступлений. Тем не менее почему-то власти Латвии стараются видеть это место как более-менее приличное, куда случайно попадали люди за какие-то провинности, отсиживали свой срок и дальше продолжать жить, как ни в чем не бывало. На самом деле это не так", — говорит историк, автор сборника документов "Приговоренные нацизмом" Влад Богов.