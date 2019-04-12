В Ингушетии открылся первый в регионе строительный гипермаркет. Он будет специализироваться на продаже отделочных и кровельных стройматериалов. Таким образом, появится порядка 100 новых рабочих мест.

Общая стоимость проекта площадью 25 тысяч квадратных метров составила почти 800 миллионов рублей. В планах – запустить на базе комплекса собственное производство окон, дверей и гипсокартона.

В открытии приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Александр Браверман, генеральный директор Корпорации малого и среднего предпринимательства, при поддержке которой возводился объект.

"Строймаркет становится одной точкой, где человек может получить товары, работы, услуги, консультации и выйти отсюда с позитивным решением того вопроса, с которым он сюда пришел", — сказал Александр Браверман.

"Любой человек, который сюда зайдет, должен получить полную консультацию". – отметил Юнус-бек Евкуров.

12 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам ценообразования на материалы и оборудование для строительного комплекса, участвующего в нацпроектах, сообщает пресс-служба кабинета министров.