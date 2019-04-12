Глава ФНС наградил лучших налоговиков

Карьерный лифт для налоговой службы. Победители конкурса "Сделай карьеру сам" получили заслуженные награды. Из 2 тысяч участников отобрали 10 лучших. Дипломы им вручил глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Вручение дипломов победителям по традиции прошло в неформальной обстановке. Общение с глазу на глаз с руководителями федерального уровня. Для финалистов такой формат уже сам по себе подарок. Но без наград никто не уйдет.

Официальная часть — вручение дипломов. Лучшим из лучших. Победители увезут их в разные уголки страны. В этом году все они представители региональных инспекций.

Дмитрий Шеряко из Крыма. В налоговую пришел 9 лет назад. Остался верен своему делу и в переломный момент, когда Крым вошел в состав России. Победа — подарок на пятилетие его родной инспекции. Говорит, за это время налоговая Крыма сделала огромный шага перед. И люди это оценили. В республике Крым прошли обучение все специалисты. Все прошли повышение квалификации. Был проведен опрос населения. Заслуги все отметили. Это доступность. Налоговые органы республики Крым занимают лидирующие позиции.

На создание подобного конкурса налоговиков вдохновил успешный пример "Лидеров России". Многое взяли оттуда. Вот и куратор конкурса — победительница прошлогодних лидеров Вероника Прищепа. Ее наставником был глава федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. А теперь она уже год работает в ФНС.

Подобные конкурсы — это не только возможности карьерного роста для молодых профессионалов. Есть запрос не на приз, а на то чтобы быть полезными. На отборочном этапе участники защищают идеи, которые могут улучшить работу службы и принести пользу людям.

Сегодняшние дипломы — это только начало большого пути. Победители конкурса "Сделай карьеру сам" получат повышение по службе и новые задачи, с которыми, уверены в ФНС, обязательно справятся.