Черышев помог "Валенсии" победить "Вильярреал" в Лиге Европы

В Старом Свете стартовали матчи 1/4 финала футбольной Лиги Европы. В одном из поединков между собой встречались две испанские команды – "Валенсия" в гостях у "Вильярреала" смогла добиться победы со счетом 3:1.

"Летучие мыши" вышли вперед уже на 6 минуте, когда Дани Парехо не смог реализовать пенальти, но на добивании первым был Гонсалу Гуэдеш. Футболисты "желтой субмарины" отыгрались спустя полчаса, когда Санти Касорла поразил ворота валенсийцев также с 11-метровой точки.

Победитель определился уже в концовке встречи, когда, казалось, никто уже голов не ждал – на 90-й минуте "Валенсию" вывел вперед Даниэль Васс, а спустя еще три минуты все тот же Гуэдеш с передачи вышедшего ранее на поле россиянина Дениса Черышева оформил дубль.

"Валенсия" везет из Вильярреала победу со счетом 3:1. Ответный поединок между командами состоится 18 апреля на валенсийском стадионе "Месталья".