Выборы в Израиле: партия "Ликуд" Нетаньяху получает 36 мест в Кнессете

Возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд" после подсчета 100% голосов на состоявшихся во вторник парламентских выборах получает 36 мест в 120-местном парламенте.

Ближайший конкурент "Ликуд" — центристский блок "Кахоль Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца — получает 35 мандатов, сообщает ТАСС.

Биньямин Нетаньяху поставил исторический для Израиля рекорд, став пятый раз победителем избирательного марафона. Новое правительство Нетаньяху, формирование которого ему должен поручить президент Израиля Реувен Ривлин, может оказаться одним из самых право-религиозных в истории страны. Левый лагерь, выступающий за мирный политический процесс с палестинцами, оказался практически разгромлен. Старейшая партия "Авода" с трудом преодолела электоральный барьер.