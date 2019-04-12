Лига Европы. "Арсенал" обыграл "Наполи" в первом матче четвертьфинала

В футбольной Лиге Европы состоялось несколько матчей 1/4 финала второго по значимости клубного турнира континента. В одной из встреч лондонский "Арсенал" на домашнем стадионе одержал победу над итальянским "Наполи".

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу "канониров". Подопечные Унаи Эмери открыли счет уже на 14 минуте встречи усилиями валлийца Аарона Рэмзи. Удвоить преимущество лондонцам удалось спустя 10 минут, когда в результате удара Лукаса Торрейры мяч попал в защитник неаполитанцев Калиду Кулибали, изменил направление и полетел мимо вратаря "Наполи".

В оставшееся время "партенопейцы" не смогли изменить течение матча и увезли из Лондона поражение со счетом 0:2. Ответная встреча "Наполи" и "Арсенала" состоится 18 апреля на арене "Сан-Пауло" в Неаполе.

В еще двух встречах вечера португальская "Бенфика", находясь час игрового времени в численном большинстве, одержала непростую победу над франкфуртским "Айнтрахтом" – 4:2., а лондонский "Челси" на выезде в Праге минимально обыграл "Славию" – 1:0.