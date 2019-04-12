Камера сняла избиение футболистом "Спартака" Гулиевым пешехода на переходе

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев по пути на тренировку едва не сбил молодого человека на нерегулируемом переходе, после чего догнал "нерасторопного" пешехода и избил его. Камера наблюдения зафиксировала дорожный конфликт.

Инцидент произошел около 10:30 10 апреля, в первый день судебных слушаний по громкому делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Возле дома №11 по Краснопрудной улице под колеса принадлежащего Гулиеву "Мерседеса" чуть не угодил 29-летний американец Майкл Коу Джон Эли — на кадрах видно, что пешеход одним из первых ступил на "зебру" в надежде, что машины остановятся, но полузащитник "Спартака" и не думал тормозить.

Серьезной аварии удалось избежать, но между мужчинами возникло недопонимание, и если Майкл Коу продолжил свой путь, то футболист бросил автомобиль посреди дороги, нагнал неугодного ему пешехода и дал ему пощечину. Американец никак не отреагировал на этот поступок, чем, судя по всему, еще больше раззадорил Гулиева: он вынул ключ из замка зажигания и бросился на остановку, где дожидался трамвая безответный американец.

Очевидцы утверждают, что воспитанник "Спартака" нанес пару ударов по лицу противника, сломал ему нос, повалил на асфальт и начал бить по голове, пока его не оттащили в сторону. С места хавбек не уезжал, дожидаясь полицейских.

В отделении отпираться он не стал, признал свою вину и попросил прощения у пострадавшего. Словами извинения он не ограничился, компенсировав гражданину США моральный ущерб и все медицинские процедуры — по некоторым данным, речь идет о 100 тысячах рублей. В ответ Майкл Коу, как уточняет "МК", написал заявление, что претензий он не имеет. Тем не менее, Гулиеву грозит административный штраф до 1 тысячи рублей по статье "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика".