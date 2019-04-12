Макрон: Франция не будет вести торговые переговоры с США

Франция не будет вести торговые переговоры с США, поскольку они выходят из Парижского соглашения по климату. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

Кроме того, в Париже отметили, что выступают против наделения Еврокомиссии мандатом на переговоры с США по торговле, передает "Россия 24". Франция же будет предъявлять высокие требования по экологии при заключении торговых соглашений.