Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 апреля 201901:45

Глава Минприроды: дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу

Дальневосточных косаток в этом году могут внести в Красную книгу. Это не исключил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, но отметил, что решающим будет мнение ученых.

Такое заявление министр сделал, подводя итоги поездки в Приморье. Там он находился вместе с командой известного защитника окружающей среды Жана-Мишеля Кусто.

Экологи ехали с целью исследовать состояние косаток и белух в бухте Средняя, сообщает "Россия 24". Резонансная история о "китовой тюрьме", в которой содержатся незаконно выловленные животные, привлекла внимание международных экспертов. Побывав на месте, они пришли к выводу, что пленников можно выпускать на волю.

Сейчас

00:57

Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР

00:13

Памела Андерсон в шоке: актриса призывает мировое сообщество помочь Ассанжу

22:59

Арестован глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов

22:30

Израильский луноход потерпел аварию

21:45

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призывая их к миру

17:41

Суд над Ассанжем продолжится 2 мая

17:14

Ассанжа признали виновным в неявке в суд

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Министр обороны Судана дал присягу в качестве главы Военсовета страны

Министр обороны Судана дал присягу в качестве главы Военсовета страны

2 часа назад
Памела Андерсон в шоке: актриса призывает мировое сообщество помочь Ассанжу

Памела Андерсон в шоке: актриса призывает мировое сообщество помочь Ассанжу

2 часа назад
Предвыборная истерика: штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик

Предвыборная истерика: штаб Порошенко бросил Зеленского под грузовик

4 часа назад
Первый частный зонд не смог совершить мягкую посадку на Луну

Первый частный зонд не смог совершить мягкую посадку на Луну

3 часа назад
Дело жизни Тетюхина: на Урале обещают сохранить медцентр, в который вложился нетипичный миллиардер

Дело жизни Тетюхина: на Урале обещают сохранить медцентр, в который вложился нетипичный миллиардер

3 часа назад
Выборы в Израиле: партия "Ликуд" Нетаньяху получает 36 мест в Кнессете

Выборы в Израиле: партия "Ликуд" Нетаньяху получает 36 мест в Кнессете

1 час назад
Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР

Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР

58 минут назад
Глава Минприроды: дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу

Глава Минприроды: дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу

28 минут назад
Глава ФНС наградил лучших налоговиков

Глава ФНС наградил лучших налоговиков

1 час назад
Власти Латвии проигнорировали памятную церемонию на месте концлагеря в Саласпилсе

Власти Латвии проигнорировали памятную церемонию на месте концлагеря в Саласпилсе

1 час назад
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

7 часов назад
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

10 часов назад
Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

Телеканал "Россия К" приглашает на съемки нового сезона проекта "Квартет 4х4"

10.04.2019 18:15
Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Леру Горчакову спасет внутривенное питание

08.04.2019 10:23
Помогите маленькому Мише услышать мир

Помогите маленькому Мише услышать мир

05.04.2019 16:56
Макрон: Франция не будет вести торговые переговоры с США

Макрон: Франция не будет вести торговые переговоры с США

6 минут назад
Российский боец UFC Тайсумов сдал положительный допинг-тест

Российский боец UFC Тайсумов сдал положительный допинг-тест

24 минуты назад
Камера сняла избиение футболистом "Спартака" Гулиевым пешехода на переходе

Камера сняла избиение футболистом "Спартака" Гулиевым пешехода на переходе

1 час назад
Виктор Медведчук: за Зеленским стоят США

Виктор Медведчук: за Зеленским стоят США

3 часа назад
В 6 районах Москвы прошли первые публичные слушания по реновации

В 6 районах Москвы прошли первые публичные слушания по реновации

3 часа назад
Заседание на полмиллиона по делу футболистов: суд эвакуировали, мать Кокорина повздорила с оператором

Заседание на полмиллиона по делу футболистов: суд эвакуировали, мать Кокорина повздорила с оператором

4 часа назад
Российские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира

Российские хоккеистки вышли в полуфинал чемпионата мира

5 часов назад
В протоколе безопасности Wi-Fi нашли крупную уязвимость

В протоколе безопасности Wi-Fi нашли крупную уязвимость

6 часов назад
Игровые мемы с черной дырой отличаются особой притягательностью

Игровые мемы с черной дырой отличаются особой притягательностью

7 часов назад
СМИ: Япония и США спешат собрать обломки F-35 пока до них не добрались посторонние

СМИ: Япония и США спешат собрать обломки F-35 пока до них не добрались посторонние

8 часов назад
Тысячи сотрудников Amazon прослушивают записи с "умных" колонок

Тысячи сотрудников Amazon прослушивают записи с "умных" колонок

8 часов назад
В Бурятии врачи бросили умирать в "карцере" пациента с пневмонией

В Бурятии врачи бросили умирать в "карцере" пациента с пневмонией

8 часов назад
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

8 часов назад
Шанс выжить 1 к 50 миллионам: женщина дожила до 99 лет, не зная, что её органы расположены неправильно

Шанс выжить 1 к 50 миллионам: женщина дожила до 99 лет, не зная, что её органы расположены неправильно

8 часов назад
Автомобильный ключ за 500 тысяч евро для тех, кому понты дороже денег

Автомобильный ключ за 500 тысяч евро для тех, кому понты дороже денег

9 часов назад
"Он слепой": намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу

"Он слепой": намеренно сбившего курсанта воронежского водителя взяли под стражу

9 часов назад
А если растает? В ледниках разных частей мира обнаружены радиоактивные вещества

А если растает? В ледниках разных частей мира обнаружены радиоактивные вещества

9 часов назад
Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9-миллиардных долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9-миллиардных долгов за газ

10 часов назад
Приятного аппетита: найдена бактерия, питающаяся атмосферным метаном

Приятного аппетита: найдена бактерия, питающаяся атмосферным метаном

10 часов назад
Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм

11 часов назад
Ультрафиолет не помеха: на ближайших землеподобных планетах может быть жизнь

Ультрафиолет не помеха: на ближайших землеподобных планетах может быть жизнь

12 часов назад
Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

Новым владельцем ресторана "Прага" станет единственный желающий

12 часов назад
Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

Художник нарисовал принцесс Disney в мире "Игры престолов"

13 часов назад
Названы российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max

Названы российские цены на обновленный пикап Isuzu D-Max

13 часов назад
Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

Ещё один Homo: на Филиппинах найдены останки людей нового вида

13 часов назад
Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

Ученые назвали факторы хорошей памяти в пожилом возрасте

13 часов назад
Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

Обзор смартфона Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями

15 часов назад
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома

16 часов назад
"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Самозванцы". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

10.04.2019 13:58
В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

В Доме музыки пройдет авторский фестиваль Олега Митяева

09.04.2019 15:39
"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

"Театриум на Серпуховке" поучаствует в "Библионочи" с презентацией книги "Страна Театриум"

09.04.2019 10:06