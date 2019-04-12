Глава Минприроды: дальневосточных косаток могут внести в Красную книгу

Дальневосточных косаток в этом году могут внести в Красную книгу. Это не исключил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, но отметил, что решающим будет мнение ученых.

Такое заявление министр сделал, подводя итоги поездки в Приморье. Там он находился вместе с командой известного защитника окружающей среды Жана-Мишеля Кусто.

Экологи ехали с целью исследовать состояние косаток и белух в бухте Средняя, сообщает "Россия 24". Резонансная история о "китовой тюрьме", в которой содержатся незаконно выловленные животные, привлекла внимание международных экспертов. Побывав на месте, они пришли к выводу, что пленников можно выпускать на волю.