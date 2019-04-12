Российские юниоры завоевали два золота чемпионата мира по рапире

Рапиристы мужской и женской сборной России стали обладателями золотых медалей на проходящем в польской Торуне юниорском чемпионате мира. В каждом из финалов российские спортсмены не оставляли шансов своим соперникам.

В финале мужских командных соревнований россияне обыграли соперников из Франции – 45:38. Победу для сборной России добыли Владислав Мыльников, Иван Тошин, а также Кирилл и Антон Бородачевы. Бронзу завоевали рапиристы из Италии.

В решающем поединке женских соревнований россиянки были сильнее соперниц из Японии. Встреча завершилась со счетом 39:32. Россию представляли Елена Петрова, Анна Удовиченко, Аделина Бикбулатова и Александра Сучкова. Замкнули пьедестал спортсменки Южной Кореи.