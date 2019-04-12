В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.

Оба ускорителя приземлились на мысе Канаверал, а первая ступень опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. По данным компании SpaceX, впервые удалось успешно осуществить возвращение как боковых ускорителей, так и первой ступени: в первый запуск (год назад) вернулись только ускорители.

Falcon Heavy — самая мощная из используемых сейчас ракет, может нести до 64 тонн полезной нагрузки; снабжена в общей сложности 27 двигателями, передает ТАСС.