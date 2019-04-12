Подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года. Через год пройдут заводские ходовые и государственные испытания, передает ТАСС.

Вторая подобная субмарина, "Хабаровск", встанет на вооружение примерно в 2022 году.

Впервые о создаваемом в РФ необитаемом подводном аппарате с ядерным реактором Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский президент рассказал, что "Посейдон" будет двигаться под водой быстрее и глубже, чем другие субмарины. Дальность действия этого дрона практически не ограничена, так как его питает маленький ядерный реактор.

Сначала об этом новом оружии было крайне мало информации. Так что западные журналисты фантазировали, кто во что горазд. Дошли до того, что "Посейдон" якобы способен обрушить на врага радиоактивное цунами высотой 500 метров. Ранее западная пресса сообщала о том, что подводный беспилотник должен встать на вооружение флота к 2027 году.