Арест Ассанжа: двойные стандарты и правовые споры

Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа многих не оставил равнодушным.

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал ситуацию с арестом примером использования двойных стандартов, сообщает РИА Новости.

"Ассанж получил информацию, но те, кто ее опубликовал, были New York Times и El País, если предполагаемое преступление заключается в распространении конфиденциальной информации, почему бы не придраться к этим медиа?".

Комитет защиты журналистов (CPJ — неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке) сообщил, что "глубоко обеспокоен" преследованием Джулиана Ассанжа со стороны США.

Преследование Ассанжа американскими властями может отразиться на журналистской деятельности в целом, считает заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни.

"Преследуя Ассанжа, правительство США может породить широкий круг правовых споров о получении журналистами информации или их общении с источниками, что может иметь пугающие последствия для журналистских расследований".

Утром 11 апреля Ассанжа задержали по ордерам Швеции и США. Американские власти обвиняют основателя WikiLeaks в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов.

По решению суда Лондона, США до 12 июня должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции Ассанжа.